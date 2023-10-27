Евдокия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Александра Александровна
Отец ребёнка: Ячменнов Александр Александрович
Рождение ребёнка
26.04.1915
Сын: Ячменнов Николай Александрович
Отец ребёнка: Ячменнов Александр Александрович
Рождение ребёнка
28.04.1917 ст.
Сын: Ячменнов Василий Александрович
Отец ребёнка: Ячменнов Александр Александрович
Рождение ребёнка
27.01.1921
Сын: Ячменнов Валентин Александрович
Отец ребёнка: Ячменнов Александр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно