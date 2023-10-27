Евдокия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Александра Александровна

Отец ребёнка: Ячменнов Александр Александрович

Рождение ребёнка
26.04.1915

Сын: Ячменнов Николай Александрович

Отец ребёнка: Ячменнов Александр Александрович

Кобелево, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.04.1917 ст.

Сын: Ячменнов Василий Александрович

Отец ребёнка: Ячменнов Александр Александрович

Кобелево, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.01.1921

Сын: Ячменнов Валентин Александрович

Отец ребёнка: Ячменнов Александр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ячменнов Александр Александрович

Смерть
Неизвестно
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