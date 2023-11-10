Соколов Емельян Кирилов
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Соколова Евдокия Емельянова
Мать ребёнка: Соколова Анна Иванова
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Соколова Марья Емельянова
Мать ребёнка: Соколова Анна Иванова
Рождение ребёнка
1896
Сын: Соколов Алексей Емельянов
Мать ребёнка: Соколова Анна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соколова Анна Иванова
Смерть
Неизвестно