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Соколов Емельян Кирилов

Место рождения

Починок, Щетинская волость, Пошехонский уезд

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Васильев Кирил Васильевич

Мать: Прохорова Ксения Прохоровна

Починок, Щетинская волость, Пошехонский уезд
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Соколова Евдокия Емельянова

Мать ребёнка: Соколова Анна Иванова

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Соколова Марья Емельянова

Мать ребёнка: Соколова Анна Иванова

Рождение ребёнка
1896

Сын: Соколов Алексей Емельянов

Мать ребёнка: Соколова Анна Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Анна Иванова

Смерть
Неизвестно
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