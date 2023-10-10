Стежкин Андрей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтежкин Андрей Александрович

Стежкин Андрей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1981

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1981

Отец: не указан

Мать: Стежкина Мария Петровна

Рождение ребёнка
?.03.?

Сын: Даниил Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Диана Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Снежана Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close