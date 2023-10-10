Стежкин Андрей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1981
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1981
Отец: не указан
Мать: Стежкина Мария Петровна
Рождение ребёнка
?.03.?
Сын: Даниил Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Диана Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Снежана Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно