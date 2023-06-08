Квашин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Майборода Вера
Мать ребёнка: Квашин Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Квашина Нина
Мать ребёнка: Квашин Елизавета
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Квашин Елизавета
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Петровское, Борисоглебский, Воронежская область