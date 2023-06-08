Квашин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Квашин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Майборода Вера

Мать ребёнка: Квашин Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Квашина Нина

Мать ребёнка: Квашин Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Квашин Елизавета

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Петровское, Борисоглебский, Воронежская область
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