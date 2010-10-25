Дмитриевская (Овчинникова) Маргарита Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1914
Дата смерти25.10.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.01.1938
Сын: Дмитриевский Валерий Павлович
Отец ребёнка: Дмитриевский Павел Аркадьевич
Рождение ребёнка
02.01.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дмитриевский Павел Аркадьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.10.2010
Похороны
Неизвестно
Вязники | Vyazniki, Vyazniki, Vladimir Oblast, Russia