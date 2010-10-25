Дмитриевская (Овчинникова) Маргарита Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриевская (Овчинникова) Маргарита Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1914

Дата смерти

25.10.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.01.1938

Сын: Дмитриевский Валерий Павлович

Отец ребёнка: Дмитриевский Павел Аркадьевич

Рождение ребёнка
02.01.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дмитриевский Павел Аркадьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитриевский Павел Аркадьевич

Смерть
25.10.2010
Похороны
Неизвестно
Вязники | Vyazniki, Vyazniki, Vladimir Oblast, Russia
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