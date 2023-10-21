Качурина (Никишина) Валентина Алексеевна
Место рожденияКульчук, Евпаторийский район
Дата рождения29.09.1939
Дата смерти26.06.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1939
Кульчук, Евпаторийский район
Рождение ребёнка
28.10.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Качурин Пётр Григорьевич
Голубой залив
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.06.1994
Голубой залив, Крым