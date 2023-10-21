Качурина (Никишина) Валентина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Качурина (Никишина) Валентина Алексеевна

Место рождения

Кульчук, Евпаторийский район

Дата рождения

29.09.1939

Дата смерти

26.06.1994

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1912 г.р.

Муж

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1939

Отец: Никишин Алексей Иванович

Мать: Никишина Лукерья Ильинична

Кульчук, Евпаторийский район
Рождение ребёнка
28.10.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Качурин Пётр Григорьевич

Голубой залив
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Качурин Пётр Григорьевич

Смерть
26.06.1994
Голубой залив, Крым
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