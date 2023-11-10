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Коноплёва Татьяна Алексеевна

Место рождения

Устье, Чайкинская волость, Себежский уезд

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

05.11.1951

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Устье, Чайкинская волость, Себежский уезд
Бракосочетание
06.02.1883 ст.

Муж: Коноплёв Егор Фёдорович

Рождение ребёнка
27.08.1886 ст.

Дочь: Коноплёва Марфа Егоровна

Отец ребёнка: Коноплёв Егор Фёдорович

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
01.11.1888 ст.

Дочь: Коноплёва Мавра Егоровна

Отец ребёнка: Коноплёв Егор Фёдорович

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
07.03.1891 ст.

Сын: Коноплёв Василий Егорович

Отец ребёнка: Коноплёв Егор Фёдорович

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
12.11.1893 ст.

Дочь: Коноплёва Прасковья Егоровна

Отец ребёнка: Коноплёв Егор Фёдорович

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
01.08.1896 ст.

Сын: Коноплёв Степан Егорович

Отец ребёнка: Коноплёв Егор Фёдорович

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
20.08.1898 ст.

Дочь: Коноплёва Наталья Егоровна

Отец ребёнка: Коноплёв Егор Фёдорович

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Смерть
05.11.1951
Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд
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