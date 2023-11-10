Коноплёва Татьяна Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1863
Дата смерти05.11.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1883 ст.
Рождение ребёнка
27.08.1886 ст.
Дочь: Коноплёва Марфа Егоровна
Отец ребёнка: Коноплёв Егор Фёдорович
Рождение ребёнка
01.11.1888 ст.
Дочь: Коноплёва Мавра Егоровна
Отец ребёнка: Коноплёв Егор Фёдорович
Рождение ребёнка
07.03.1891 ст.
Сын: Коноплёв Василий Егорович
Отец ребёнка: Коноплёв Егор Фёдорович
Рождение ребёнка
12.11.1893 ст.
Дочь: Коноплёва Прасковья Егоровна
Отец ребёнка: Коноплёв Егор Фёдорович
Рождение ребёнка
01.08.1896 ст.
Отец ребёнка: Коноплёв Егор Фёдорович
Рождение ребёнка
20.08.1898 ст.
Дочь: Коноплёва Наталья Егоровна
Отец ребёнка: Коноплёв Егор Фёдорович
Смерть
05.11.1951