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Пиканова Марья Елисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пиканов Феофан Михайлович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Пиканова Наталья Феофановна

Отец ребёнка: Пиканов Феофан Михайлович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
03.10.1859 ст.

Сын: Пиканов Сергей Феофанович

Отец ребёнка: Пиканов Феофан Михайлович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Пиканова Надежда Феофановна

Отец ребёнка: Пиканов Феофан Михайлович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Пиканов Сергей Феофанович

Отец ребёнка: Пиканов Феофан Михайлович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Пиканова Татьяна Феофановна

Отец ребёнка: Пиканов Феофан Михайлович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
23.09.1877 ст.

Сын: Пиканов Григорий

Отец ребёнка: не указан

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Муж в отлучке. Родила незаконнорожденного.
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Пиканова Дарья Фелвановна

Отец ребёнка: Пиканов Феофан Михайлович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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