Пиканова Марья Елисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Пиканова Наталья Феофановна
Отец ребёнка: Пиканов Феофан Михайлович
Рождение ребёнка
03.10.1859 ст.
Сын: Пиканов Сергей Феофанович
Отец ребёнка: Пиканов Феофан Михайлович
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Пиканова Надежда Феофановна
Отец ребёнка: Пиканов Феофан Михайлович
Рождение ребёнка
1865
Сын: Пиканов Сергей Феофанович
Отец ребёнка: Пиканов Феофан Михайлович
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Пиканова Татьяна Феофановна
Отец ребёнка: Пиканов Феофан Михайлович
Рождение ребёнка
23.09.1877 ст.
Сын: Пиканов Григорий
Отец ребёнка: не указан
Муж в отлучке. Родила незаконнорожденного.
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Пиканова Дарья Фелвановна
Отец ребёнка: Пиканов Феофан Михайлович
Смерть
Неизвестно