Бородина (Бородина) Агафья Феофановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.07.1879
Дочь: (Бородина) Мария Кузьминична
Отец ребёнка: Бородин Кузьма Тихонович
Рождение ребёнка
27.01.1882
Дочь: (Бородина) Ксения Кузьминична
Отец ребёнка: Бородин Кузьма Тихонович