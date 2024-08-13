Бородина (Бородина) Агафья Феофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородина (Бородина) Агафья Феофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.07.1879

Дочь: (Бородина) Мария Кузьминична

Отец ребёнка: Бородин Кузьма Тихонович

Рождение ребёнка
27.01.1882

Дочь: (Бородина) Ксения Кузьминична

Отец ребёнка: Бородин Кузьма Тихонович

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