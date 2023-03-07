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Сырчина Анна Дометиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1811 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Сырчин Михаил Евфимиев

Отец ребёнка: Сырчин Евфимий Феопемптов

Кобелевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Неонила Евфимиева

Отец ребёнка: Сырчин Евфимий Феопемптов

Кобелевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Анна Евфимиева

Отец ребёнка: Сырчин Евфимий Феопемптов

Кобелевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Аксинья Евфимиева

Отец ребёнка: Сырчин Евфимий Феопемптов

Кобелевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Парасковья Евфимиева

Отец ребёнка: Сырчин Евфимий Феопемптов

Кобелевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сырчин Евфимий Феопемптов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Кобелевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
Кобелевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
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