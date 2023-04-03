Баторшин Алексей Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаторшин Алексей Борисович

Баторшин Алексей Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1986

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1986

Отец: Баторшин Борис

Мать: Баторшин Татьяна Анатольевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close