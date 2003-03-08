Чехунов Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чехунов Евгений

Место рождения

Яровое, город Яровое, Алтайский край

Дата рождения

02.08.1973

Дата смерти

08.03.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Яровое, город Яровое, Алтайский край
Рождение ребёнка
14.08.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
08.03.2003
г. Александров
Причина смерти: В молодом возрасте
Похороны
Неизвестно
Яровое, город Яровое, Алтайский край
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