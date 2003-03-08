Чехунов Евгений
Место рождения
Дата рождения02.08.1973
Дата смерти08.03.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.08.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
08.03.2003
г. Александров
Причина смерти: В молодом возрасте
Похороны
Неизвестно