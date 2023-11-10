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Герасимова Ирина Ивановна

Место рождения

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
22.01.1895 ст.

Муж: Герасимов Антон Дмитриевич

Язно, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.01.1896 ст.

Сын: Герасимов Антон Антонович

Отец ребёнка: Герасимов Антон Дмитриевич

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.09.1897 ст.

Сын: Герасимов Иван Антонович

Отец ребёнка: Герасимов Антон Дмитриевич

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
13.07.1899 ст.

Сын: Герасимов Илья Антонович

Отец ребёнка: Герасимов Антон Дмитриевич

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.08.1901 ст.

Дочь: Герасимова Фёкла Антоновна

Отец ребёнка: Герасимов Антон Дмитриевич

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
22.06.1907 ст.

Сын: Герасимов Терентий Антонович

Отец ребёнка: Герасимов Антон Дмитриевич

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.11.1909 ст.

Сын: Герасимов Яков Антонович

Отец ребёнка: Герасимов Антон Дмитриевич

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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