Герасимова Ирина Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1895 ст.
Язно, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.01.1896 ст.
Сын: Герасимов Антон Антонович
Отец ребёнка: Герасимов Антон Дмитриевич
Рождение ребёнка
19.09.1897 ст.
Отец ребёнка: Герасимов Антон Дмитриевич
Рождение ребёнка
13.07.1899 ст.
Отец ребёнка: Герасимов Антон Дмитриевич
Рождение ребёнка
12.08.1901 ст.
Дочь: Герасимова Фёкла Антоновна
Отец ребёнка: Герасимов Антон Дмитриевич
Рождение ребёнка
22.06.1907 ст.
Сын: Герасимов Терентий Антонович
Отец ребёнка: Герасимов Антон Дмитриевич
Рождение ребёнка
27.11.1909 ст.
Отец ребёнка: Герасимов Антон Дмитриевич
Смерть
Неизвестно