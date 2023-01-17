Горев Григорий Федорович
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Горев Федор
Мать: Горева Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
1931
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно