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Горев Григорий Федорович

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Место рождения

Денисово Большое, Ильинский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

1875 г.р.

Дети

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Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Горев Федор

Мать: Горева Мария Григорьевна

Денисово Большое, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горева Анна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горева Анна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горева Анна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горева Анна Федоровна

Смерть
Неизвестно
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