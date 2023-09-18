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Безгодков Антип Филлипов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1667 г.р.

Мать

Вычислено 1677 г.р.

Дети

Вычислено 1741 г.р.
Вычислено 1745 г.р.

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1717

Отец: Безгодков Филлип Васильев

Мать: Безгодова Анна

1 год в 1710 году РГАДА. 214-5-434. Перепись Тобольского уезда 1710, Терсюцкая слобода, л. 516 об. 31 год в 1748 году РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетского дистрикта 1748, Терсютская слобода, л. 441
Рождение ребёнка
Вычислено 1741

Сын: Безгодков Иван Антипов

Мать ребёнка: не указана

7 лет в 1748 году РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетского дистрикта 1748, Терсютская слобода, л. 441
Рождение ребёнка
Вычислено 1745

Сын: Безгодков Михаил Антипов

Мать ребёнка: не указана

3 года в 1748 году РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетского дистрикта 1748, Терсютская слобода, л. 441
Смерть
Неизвестно
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