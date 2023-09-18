Безгодков Антип Филлипов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1717
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Вычислено 1717
Отец: Безгодков Филлип Васильев
Мать: Безгодова Анна
1 год в 1710 году РГАДА. 214-5-434. Перепись Тобольского уезда 1710, Терсюцкая слобода, л. 516 об. 31 год в 1748 году РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетского дистрикта 1748, Терсютская слобода, л. 441
Рождение ребёнка
Вычислено 1741
Мать ребёнка: не указана
7 лет в 1748 году РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетского дистрикта 1748, Терсютская слобода, л. 441
Рождение ребёнка
Вычислено 1745
Мать ребёнка: не указана
3 года в 1748 году РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетского дистрикта 1748, Терсютская слобода, л. 441
Смерть
Неизвестно