Тюрина Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никодим
Отец ребёнка: Тюрин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила
Отец ребёнка: Тюрин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Тюрин Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тюрин Василий
Смерть
Неизвестно