Сурина (Хуртина) Акилина Степанова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1881
Дата смертиПосле 1899
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
Отец: Хуртин Степан Митрофанов
Мать: Хуртина Евдокия Евсеева
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
30.10.1899
Муж: Сурин Николай Петров
Смерть
После 1899