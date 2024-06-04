Сурина (Хуртина) Акилина Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сурина (Хуртина) Акилина Степанова

Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

После 1899

Пол

Женский

Отец

После 1850 г.р.

Мать

Около 1856 г.р.

Муж

Около 1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: Хуртин Степан Митрофанов

Мать: Хуртина Евдокия Евсеева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
30.10.1899

Муж: Сурин Николай Петров

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1899

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