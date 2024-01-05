Гапоненко Николай Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гапоненко Николай Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гапоненко Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.11.1915

Сын: Гапоненко Илларион Николаевич

Мать ребёнка: Варвара Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гапоненко Игнатий Николаевич

Мать ребёнка: Варвара Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Петровна

Смерть
Неизвестно
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