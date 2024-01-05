Гапоненко Николай Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гапоненко Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.11.1915
Сын: Гапоненко Илларион Николаевич
Мать ребёнка: Варвара Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гапоненко Игнатий Николаевич
Мать ребёнка: Варвара Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Петровна
Смерть
Неизвестно