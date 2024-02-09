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Лукин Христофор Андреевич

Место рождения

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Лукин Андрей Егорович

Мать: ?

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.08.1902

Сын: Лукин Павел Христофорович

Мать ребёнка: Лукина Евдокия Ивановна

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
1902

Жена: Лукина Евдокия Ивановна

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Агния Христофоровна

Мать ребёнка: Лукина Евдокия Ивановна

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.01.1906

Сын: Лукин Павлин Христофорович

Мать ребёнка: Лукина Евдокия Ивановна

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Лукин Калиник Христофорович

Мать ребёнка: Лукина Евдокия Ивановна

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Феофания Христофоровна

Мать ребёнка: Лукина Евдокия Ивановна

д. Наволок Нижнеентальского Кич-городецкого
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Ульяния Христофоровна

Мать ребёнка: Лукина Евдокия Ивановна

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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