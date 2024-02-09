Лукин Христофор Андреевич
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Лукин Андрей Егорович
Мать: ?
Рождение ребёнка
14.08.1902
Сын: Лукин Павел Христофорович
Мать ребёнка: Лукина Евдокия Ивановна
Бракосочетание
1902
Жена: Лукина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Агния Христофоровна
Мать ребёнка: Лукина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
22.01.1906
Сын: Лукин Павлин Христофорович
Мать ребёнка: Лукина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Лукин Калиник Христофорович
Мать ребёнка: Лукина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Феофания Христофоровна
Мать ребёнка: Лукина Евдокия Ивановна
д. Наволок Нижнеентальского Кич-городецкого
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Ульяния Христофоровна
Мать ребёнка: Лукина Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно