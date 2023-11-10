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Якушка Живаев

Место рождения

Бахилово, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1680

Дата смерти

Между 1736 и 1744

Пол

Мужской

Отец

Около 1660 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680

Отец: Живатко (Живайко) Артюшев

Мать: не указана

Бахилово, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1702

Сын: Григорий Петров (Якушкин)

Мать ребёнка: не указана

Бахилово, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1728

Сын: Исай (Ивка) Петров (Якушкин)

Мать ребёнка: не указана

Бахилово, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бахилово, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Между 1736 и 1744
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
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