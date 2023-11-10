Якушка Живаев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1680
Дата смертиМежду 1736 и 1744
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680
Отец: Живатко (Живайко) Артюшев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1702
Сын: Григорий Петров (Якушкин)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1728
Сын: Исай (Ивка) Петров (Якушкин)
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1736 и 1744
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область