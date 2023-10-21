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Сальтин Андрей Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1906

Дата смерти

?.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1906

Отец: Сальтин Яков Егорович

Мать: Сальтина Евдокия Даниловна

Рождение ребёнка
07.12.1935

Сын: Сальтин Александр Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
21.07.1937

Дочь: Сальтина Вера Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сальтин Анатолий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
?.01.1942
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