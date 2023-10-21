Сальтин Андрей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.10.1906
Дата смерти?.01.1942
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1906
Отец: Сальтин Яков Егорович
Рождение ребёнка
07.12.1935
Сын: Сальтин Александр Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
21.07.1937
Дочь: Сальтина Вера Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сальтин Анатолий Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
?.01.1942