Сержова Маркова Вера Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сержова Маркова Вера Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1977

Пол

Женский

Отец

1953 г.р.

Мать

1958 г.р.

Муж

1978 г.р.

Дети

2007 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1977

Отец: Марков Василий Алексеевич

Мать: Маркова Артёмова Ирина Федотовна

Рождение ребёнка
05.05.2007

Дочь: Сержова Валерия Юрьевна

Отец ребёнка: Сержов Юрий Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сержов Юрий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белопухов Дмитрий Алексеевич

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