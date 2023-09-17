Сержова Маркова Вера Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1977
Рождение ребёнка
05.05.2007
Дочь: Сержова Валерия Юрьевна
Отец ребёнка: Сержов Юрий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белопухов Дмитрий Алексеевич