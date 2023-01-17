Сафонова (Пугаева) Полина Александровна
Место рождения
Дата рождения14.07.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1976
Отец: Пугаев Александр Иванович
Мать: Пугаева Ирина Борисовна
Бракосочетание
23.11.1996
Муж: не указан
Бракосочетание
23.11.1996
Рождение ребёнка
21.06.1997
Отец ребёнка: Сафонов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
05.06.2002
Сын: Сафонов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Сафонов Михаил Алексеевич