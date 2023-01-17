Сафонова (Пугаева) Полина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСафонова (Пугаева) Полина Александровна

Сафонова (Пугаева) Полина Александровна

avatar

Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

14.07.1976

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1976

Отец: Пугаев Александр Иванович

Мать: Пугаева Ирина Борисовна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
23.11.1996

Муж: не указан

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
23.11.1996

Муж: Сафонов Михаил Алексеевич

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.06.1997

Сын: Сафонов Антон Михайлович

Отец ребёнка: Сафонов Михаил Алексеевич

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.06.2002

Сын: Сафонов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Сафонов Михаил Алексеевич

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close