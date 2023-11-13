Романова (Воробьёва) Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.03.1905
Сын: Романов Алексей Фёдорович
Отец ребёнка: Романов Фёдор Яковлевич
Рождение ребёнка
07.02.1907
Отец ребёнка: Романов Фёдор Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романова Евгения Фёдоровна
Отец ребёнка: Романов Фёдор Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романова Александра Фёдоровна
Отец ребёнка: Романов Фёдор Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно