Романова (Воробьёва) Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (Воробьёва) Елена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.03.1905

Сын: Романов Алексей Фёдорович

Отец ребёнка: Романов Фёдор Яковлевич

Рождение ребёнка
07.02.1907

Сын: Романов Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Романов Фёдор Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романова Евгения Фёдоровна

Отец ребёнка: Романов Фёдор Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романова Александра Фёдоровна

Отец ребёнка: Романов Фёдор Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Фёдор Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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