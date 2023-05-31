Сергеева (Меркулова) Екатерина Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Меркулов Егор Павлович
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Галина Львовна
Отец ребёнка: Сергеев Лев
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Антонина Львовна
Отец ребёнка: Сергеев Лев
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Валентина Львовна
Отец ребёнка: Сергеев Лев
Рождение ребёнка
1941
Отец ребёнка: Сергеев Лев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергеев Лев
Смерть
Неизвестно