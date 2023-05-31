Сергеева (Меркулова) Екатерина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеева (Меркулова) Екатерина Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Меркулов Егор Павлович

Мать: Меркулова Мавра Сергеевна

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Галина Львовна

Отец ребёнка: Сергеев Лев

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Антонина Львовна

Отец ребёнка: Сергеев Лев

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Валентина Львовна

Отец ребёнка: Сергеев Лев

Рождение ребёнка
1941

Сын: Сергеев Анатолий Львович

Отец ребёнка: Сергеев Лев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергеев Лев

Смерть
Неизвестно