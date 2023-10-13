Щетинина (Кирилова) Мария Гурьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щетинина (Кирилова) Мария Гурьяновна

Место рождения

г.Петропавловск, Северо-казахстанмкая область

Дата рождения

24.07.1949

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1949

Отец: Кирилов Гурьян Яковлевич

Мать: Кирилова Мария Антоновна

г.Петропавловск, Северо-казахстанмкая область
Рождение ребёнка
09.08.1960

Сын: Щетинин Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Щетинин Василий Петрович

Смерть
Неизвестно
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