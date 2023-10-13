Щетинина (Кирилова) Мария Гурьяновна
Место рожденияг.Петропавловск, Северо-казахстанмкая область
Дата рождения24.07.1949
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1949
Отец: Кирилов Гурьян Яковлевич
Мать: Кирилова Мария Антоновна
г.Петропавловск, Северо-казахстанмкая область
Рождение ребёнка
09.08.1960
Сын: Щетинин Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Щетинин Василий Петрович
Смерть
Неизвестно