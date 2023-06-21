Калиниченко Семен Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1941
Рождение ребёнка
1946
Рождение ребёнка
1949
Рождение ребёнка
03.10.1954
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
2004