Калиниченко Семен Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калиниченко Семен Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

КЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калениченко Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калениченко Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калениченко Мария Ивановна

Рождение ребёнка
03.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калениченко Мария Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
2004
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