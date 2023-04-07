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Третьяков Яков Михайлович

Место рождения

деревня Алексеевка, Павлоградский район, Омская область, Россия

Дата рождения

1922

Дата смерти

04.10.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Третьяков Михаил Анисимович

Мать: Третьякова Надежда Акимовна

деревня Алексеевка, Павлоградский район, Омская область, Россия
Военная служба
С ?.09.1941 по 04.10.1942
Звание: красноармеец Род войск: 73 морская стрелковая бригада Выбыл из армии: убит Должность: пулеметчик Похоронен в районе деревни Тартолово Ленинградской области
Смерть
04.10.1942
Ленинградская область, Россия
Причина смерти: убит | Сайт "Память народа"
Похороны
Неизвестно
Тортолово, Поречская волость, Шлиссельбургский уезд
Сайт "Память народа"
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