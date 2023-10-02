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Букина Евдокия Васильевна (?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.11.1872

Муж: Букин Андрей Евстафьевич

оба православные, у обоих первый брак. Жениху - 19; Невесте - 16
Рождение ребёнка
21.07.1873

Сын: Букин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Букин Андрей Евстафьевич

Рождение ребёнка
02.01.1878

Дочь: Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Букин Андрей Евстафьевич

Рождение ребёнка
27.07.1879

Дочь: Параскева Андреевна

Отец ребёнка: Букин Андрей Евстафьевич

Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Елена Андреевна

Отец ребёнка: Букин Андрей Евстафьевич

Рождение ребёнка
Около 1881

Дочь: Афонкина Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Букин Андрей Евстафьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Букин Димитрий Андреевич

Отец ребёнка: Букин Андрей Евстафьевич

Смерть
Неизвестно
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