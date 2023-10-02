Букина Евдокия Васильевна (?)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.11.1872
оба православные, у обоих первый брак. Жениху - 19; Невесте - 16
Рождение ребёнка
21.07.1873
Сын: Букин Иван Андреевич
Отец ребёнка: Букин Андрей Евстафьевич
Рождение ребёнка
02.01.1878
Дочь: Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Букин Андрей Евстафьевич
Рождение ребёнка
27.07.1879
Дочь: Параскева Андреевна
Отец ребёнка: Букин Андрей Евстафьевич
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Елена Андреевна
Отец ребёнка: Букин Андрей Евстафьевич
Рождение ребёнка
Около 1881
Дочь: Афонкина Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Букин Андрей Евстафьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Букин Андрей Евстафьевич
Смерть
Неизвестно