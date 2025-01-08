Рогованов Альберт 14.09.1967 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рогованов Альберт

Автор
АР
Рогованов А.

мужской, родился 14.09.1967, Горький

Отец
Рогованов Николай25.10.1939 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1967

Отец: Рогованов Николай

Мать: скрыто настройками приватности

Горький

Образование
Между 01.09.1974 и 14.02.1978

Пошёл в первый класс. Первый «А». Школа 123, г. Горького.

Образование
Между 15.02.1978 и 22.06.1984

Перешел в школу 68, г. Горького.

Образование
22.06.1984

Окончание школы 68. Аттестат. 10 кл.

Военная служба
23.06.1986
г. Горький

Призван в армию, после окончания второго курса политехнического института. В это время уже вовсю шла «операция» Советской Армии в Афганистане. Вероятно, благодаря усилиям своего отца, я попадаю в «стройбат», что исключало попадание в Афганистан.

Военная служба
Около 25.05.1988
г. Горький

Вернулся из армии.

Бракосочетание
03.10.1997

Жена: скрыто настройками приватности

Нижний Новгород, Россия
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.11.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Нижний Новгород, Россия

Рождение ребёнка
05.04.2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Нижний Новгород, Россия

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