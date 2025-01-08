Рогованов Альберт
мужской, родился 14.09.1967, Горький
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1967
Отец: Рогованов Николай
Мать: скрыто настройками приватности
Горький
Образование
Между 01.09.1974 и 14.02.1978
Образование
Между 15.02.1978 и 22.06.1984
Образование
22.06.1984
Военная служба
23.06.1986
г. Горький
Военная служба
Около 25.05.1988
г. Горький
Бракосочетание
03.10.1997
Жена: скрыто настройками приватности
Нижний Новгород, Россия
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.11.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Нижний Новгород, Россия
Рождение ребёнка
05.04.2001
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Нижний Новгород, Россия