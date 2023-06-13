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(Berg) ???
(Berg) ???
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Berg ?
Мать
Berg (Mesi) ?
Муж
Mekleš ?
Дети
Mekleš Braien
Добавил:
СС
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Berg ?
Мать:
Berg ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Mekleš Braien
Отец ребёнка:
Mekleš ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Mekleš ?
Развод
Неизвестно
Муж:
Mekleš ?
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