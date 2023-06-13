(Berg) ??? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Berg) ???

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Berg ?

Мать: Berg ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Mekleš Braien

Отец ребёнка: Mekleš ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Mekleš ?

Развод
Неизвестно

Муж: Mekleš ?

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