Шехирева Агапия Феодотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Шехирев Карп Ермолаевич
Рождение ребёнка
30.08.1788 ст.
Отец ребёнка: Шехирев Карп Ермолаевич
Рождение ребёнка
24.01.1797 ст.
Дочь: (Шехирева) Ксения Карповна
Отец ребёнка: Шехирев Карп Ермолаевич
Смерть
Неизвестно