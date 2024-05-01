Шехирева Агапия Феодотовна 1764 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шехирева Агапия Феодотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1765 г.р.

Дети

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шехирев Карп Ермолаевич

Рождение ребёнка
1783

Сын: Шехирев Егор Карпович

Отец ребёнка: Шехирев Карп Ермолаевич

Рождение ребёнка
30.08.1788 ст.

Сын: Шехирев Агафон Карпович

Отец ребёнка: Шехирев Карп Ермолаевич

Рождение ребёнка
24.01.1797 ст.

Дочь: (Шехирева) Ксения Карповна

Отец ребёнка: Шехирев Карп Ермолаевич

Смерть
Неизвестно

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