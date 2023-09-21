Борхсениус Отто Флойд — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борхсениус Отто Флойд

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1861 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1898 г.р.

Дети

1916 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1891

Отец: Борхсениус Отто Моузес

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.01.1916

Сын: Борхсениус Пол

Мать ребёнка: Борхсениус Аурелия Сенора

Рождение ребёнка
26.04.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Борхсениус Аурелия Сенора

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борхсениус Аурелия Сенора

Смерть
Неизвестно
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