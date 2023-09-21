Борхсениус Отто Флойд
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1891
Отец: Борхсениус Отто Моузес
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.01.1916
Сын: Борхсениус Пол
Мать ребёнка: Борхсениус Аурелия Сенора
Рождение ребёнка
26.04.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Борхсениус Аурелия Сенора
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно