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Петрова Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.07.1918

Муж: Петров Василий Иванович

Малые Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Яковлева Галина Васильевна

Отец ребёнка: Петров Василий Иванович

Малые Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Петрова Елена Васильевна

Отец ребёнка: Петров Василий Иванович

Малые Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Андреева Алевтина Васильевна

Отец ребёнка: Петров Василий Иванович

Малые Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Василий Иванович

Смерть
1970
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