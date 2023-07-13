Петрова Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.07.1918
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Яковлева Галина Васильевна
Отец ребёнка: Петров Василий Иванович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Петрова Елена Васильевна
Отец ребёнка: Петров Василий Иванович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Андреева Алевтина Васильевна
Отец ребёнка: Петров Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1970