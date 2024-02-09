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Рукосуев Алексей Дмитриевич

Место рождения

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

03.02.1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1840

Отец: Рукосуев Дмитрий Егорович

Мать: Рукосуева Мария Никитична

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
МК 1840
Рождение ребёнка
1862

Сын: Рукосуев Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Рукосуева Евдокия

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Устинья Алексеевна

Мать ребёнка: Рукосуева Евдокия

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Августа Алексеевна

Мать ребёнка: Рукосуева Евдокия

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рукосуева Евдокия

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
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