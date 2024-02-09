Рукосуев Алексей Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения03.02.1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1840
МК 1840
Рождение ребёнка
1862
Сын: Рукосуев Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Рукосуева Евдокия
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Устинья Алексеевна
Мать ребёнка: Рукосуева Евдокия
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Августа Алексеевна
Мать ребёнка: Рукосуева Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рукосуева Евдокия
Смерть
Неизвестно