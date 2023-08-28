Бородин Стефан Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бородин Афанасий Стефанович
Мать: не указана
Восприемник
13.05.1885 ст.
Рябки, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
В у Александра Алексеевича Бородина = племянник, сын брата Источник: Ф 719 Оп 8 Д 787 № 65м
Смерть
Неизвестно