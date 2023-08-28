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Бородин Стефан Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮМ
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бородин Афанасий Стефанович

Мать: не указана

Восприемник
13.05.1885 ст.
Рябки, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
В у Александра Алексеевича Бородина = племянник, сын брата Источник: Ф 719 Оп 8 Д 787 № 65м
Смерть
Неизвестно
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