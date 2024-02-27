Newman Edith — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Newman Edith

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Отец

1891 г.р.

Мать

1889 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Newman Abraham

Мать: Newman Lena (Leie)

Смерть
1982
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