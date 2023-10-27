Фисенко Татьяна Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.05.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1965
Отец: Ермаков Виктор
Рождение ребёнка
23.04.1986
Дочь: Фисенко Надежда Андреевна
Отец ребёнка: Фисенко Андрей Иванович
Рождение ребёнка
03.08.1988
Дочь: Журавель Светлана Андреевна
Отец ребёнка: Фисенко Андрей Иванович
Саратовская область Краснокутский район с Логиновка