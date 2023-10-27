Фисенко Татьяна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фисенко Татьяна Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1965

Пол

Женский

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1965

Отец: Ермаков Виктор

Мать: Ермаков Зинаида Борисовна

Рождение ребёнка
23.04.1986

Дочь: Фисенко Надежда Андреевна

Отец ребёнка: Фисенко Андрей Иванович

Рождение ребёнка
03.08.1988

Дочь: Журавель Светлана Андреевна

Отец ребёнка: Фисенко Андрей Иванович

Саратовская область Краснокутский район с Логиновка
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