Турланова Райса Искалиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1985
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Насихатов Амангали Аяткалиевич
Рождение ребёнка
08.10.2020
Дочь: Рушанова Диана Сергеевна
Отец ребёнка: Рушанов Сергей Анатольевич