Потапов Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапов Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

2014

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1909 г.р.

Жена

1935 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Потаповъ Петръ

Мать: Потапова Ирина Ильинична

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Потапова Лидия

Рождение ребёнка
27.02.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Потапова Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потапова Лидия

Смерть
2014
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