Потапов Павел
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смерти2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: Потаповъ Петръ
Мать: Потапова Ирина Ильинична
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Потапова Лидия
Рождение ребёнка
27.02.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Потапова Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Потапова Лидия
Смерть
2014