Похвиснев Михаил Любимович 04.04.1867 — найти родственников по фамилии на Familio

Похвиснев Михаил Любимович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 04.04.1867

умер 1842

Супруги
Похвиснева (Грекова) Варвара ФёдоровнаПосле 1780 г.р.
Дети
Ивашкина (Похвиснева) Елизавета Михайловна1807 г.р.
Тургенева (Похвиснева) Екатерина Михайловна1808 г.р.
Показать еще 5
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Ивашкина (Похвиснева) Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: Похвиснева (Грекова) Варвара Фёдоровна

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Тургенева (Похвиснева) Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Похвиснева (Грекова) Варвара Фёдоровна

Рождение ребёнка
27.02.1811

Дочь: Похвиснева Варвара Михайловна

Мать ребёнка: Похвиснева (Грекова) Варвара Фёдоровна

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Похвиснева Лидия Михайловна

Мать ребёнка: Похвиснева (Грекова) Варвара Фёдоровна

Рождение ребёнка
14.07.1813

Сын: Похвиснев Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Похвиснева (Грекова) Варвара Фёдоровна

Рождение ребёнка
24.03.1821

Сын: Похвиснев Николай Михайлович

Мать ребёнка: Похвиснева (Грекова) Варвара Фёдоровна

Рождение ребёнка
08.01.1824

Дочь: Леонтьева (Похвиснева) Анна Михайловна

Мать ребёнка: Похвиснева (Грекова) Варвара Фёдоровна

Смерть
1842

Место погребения: село Казанское-Греково, Ефремовский у., Тульская губ.

Рождение
04.04.1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Похвиснева (Грекова) Варвара Фёдоровна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.