Похвиснев Михаил Любимович
мужской, родился 04.04.1867
умер 1842
Супруги
ДетиПоказать еще 5
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Дочь: Ивашкина (Похвиснева) Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: Похвиснева (Грекова) Варвара Фёдоровна
Дочь: Тургенева (Похвиснева) Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Похвиснева (Грекова) Варвара Фёдоровна
Дочь: Похвиснева Варвара Михайловна
Мать ребёнка: Похвиснева (Грекова) Варвара Фёдоровна
Дочь: Похвиснева Лидия Михайловна
Мать ребёнка: Похвиснева (Грекова) Варвара Фёдоровна
Сын: Похвиснев Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Похвиснева (Грекова) Варвара Фёдоровна
Сын: Похвиснев Николай Михайлович
Мать ребёнка: Похвиснева (Грекова) Варвара Фёдоровна
Дочь: Леонтьева (Похвиснева) Анна Михайловна
Мать ребёнка: Похвиснева (Грекова) Варвара Фёдоровна
Отец: не указан
Мать: не указана