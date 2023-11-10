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Васильева Вера Петровна

Место рождения

Афонькино, Казанский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

26.11.1912 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1836 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
Около 1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Афонькино, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
26.01.1904 ст.

Муж: Васильев Маркел Федотович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 10 о бракосочетании 26 января крестьянина с. Верх- Чика Маркела Федотовича Васильева, третьим браком, 66 лет и вдовы жены крестьянской Тобольской губернии, Ишимского уезда, Ильинской волости,... Показать все
Смерть
26.11.1912 ст.
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 50 о смерти 26 ноября 1912 года вдовы крестьянской Веры Петровны Васильевной. Умерла в 53 года от грудной болезни.
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