Васильева Вера Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1859
Дата смерти26.11.1912 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1904 ст.
Запись № 10 о бракосочетании 26 января крестьянина с. Верх- Чика Маркела Федотовича Васильева, третьим браком, 66 лет и вдовы жены крестьянской Тобольской губернии, Ишимского уезда, Ильинской волости,... Показать все
Смерть
26.11.1912 ст.
Запись № 50 о смерти 26 ноября 1912 года вдовы крестьянской Веры Петровны Васильевной. Умерла в 53 года от грудной болезни.