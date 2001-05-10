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Садретдинова Диляра Радиковна
Садретдинова Диляра Радиковна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.05.2001
Пол
Женский
Отец
Садретдинов Радик Абдулхаеич
1970 г.р.
Мать
Садретдинова Альбина Алековна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.2001
Отец:
Садретдинов Радик Абдулхаеич
Мать:
Садретдинова Альбина Алековна
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