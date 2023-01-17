Мичков Потап Андреевич
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Мичкова Ульяна Ильинична
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Анна Потаповна
Мать ребёнка: Мичкова Ульяна Ильинична
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Мичкова Ульяна Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мичкова Ульяна Ильинична
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно