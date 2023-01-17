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Мичков Потап Андреевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Мичков Андрей Григорьевич

Мать: Мичкова Домника Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1848

Сын: Мичков Дмитрий Потапович

Мать ребёнка: Мичкова Ульяна Ильинична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Анна Потаповна

Мать ребёнка: Мичкова Ульяна Ильинична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1858

Сын: Мичков Алексей Потапович

Мать ребёнка: Мичкова Ульяна Ильинична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мичкова Ульяна Ильинична

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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