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Попугаева Ирина

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Место рождения

Сосновка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

18.05.1917

Дата смерти

15.06.1993

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Сосновка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
27.03.1941

Сын: Попугаев Павел Петрович

Отец ребёнка: Попугаев Петр Иванович

Сосновка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1956

Сын: Попугаев Леонид Петрович

Отец ребёнка: Попугаев Петр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернова Людмила Петровна

Отец ребёнка: Попугаев Петр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попугаев Петр Иванович

Смерть
15.06.1993
Сосновка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Сосновка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
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