Попугаева Ирина
Место рождения
Дата рождения18.05.1917
Дата смерти15.06.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.03.1941
Отец ребёнка: Попугаев Петр Иванович
Рождение ребёнка
Около 1956
Отец ребёнка: Попугаев Петр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернова Людмила Петровна
Отец ребёнка: Попугаев Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.06.1993
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно