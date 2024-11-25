Кондрашин Алексей Андреевич 04.02.1884 — найти родственников по фамилии на Familio

Кондрашин Алексей Андреевич

Автор
ЮН
Нифатов Ю.

мужской, родился 04.02.1884, Российская империя

Дети
(Кондрашина) Евдокия Алексеевна1907 г.р.
(Кондрашина) Агафья Алексеевна13.04.1910 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Российская империя

Рождение ребёнка
1907

Дочь: (Кондрашина) Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: (Савостьянова) Прасковья Устиновна

Российская империя

Рождение ребёнка
13.04.1910

Дочь: (Кондрашина) Агафья Алексеевна

Мать ребёнка: (Савостьянова) Прасковья Устиновна

Российская империя

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