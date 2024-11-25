Кондрашин Алексей Андреевич
мужской, родился 04.02.1884, Российская империя
Дети
(Кондрашина) Евдокия Алексеевна1907 г.р.
(Кондрашина) Агафья Алексеевна13.04.1910 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Российская империя
Рождение ребёнка
1907
Дочь: (Кондрашина) Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: (Савостьянова) Прасковья Устиновна
Российская империя
Рождение ребёнка
13.04.1910
Дочь: (Кондрашина) Агафья Алексеевна
Мать ребёнка: (Савостьянова) Прасковья Устиновна
Российская империя