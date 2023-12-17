Елисеев Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеев Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Елисеев ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Анна Яковлева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Лидия Яковлева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Зинаида Яковлева

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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