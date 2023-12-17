Елисеев Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Елисеев ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Анна Яковлева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Лидия Яковлева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Зинаида Яковлева
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно