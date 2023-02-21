Мухибзямал
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смерти02.02.1865
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Садыксафа Аббязова
Отец ребёнка: Аббяз Дусеев
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Марагафа Аббязова
Отец ребёнка: Аббяз Дусеев
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Бибимавтура Аббязова
Отец ребёнка: Аббяз Дусеев
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Бибитагира Аббязова
Отец ребёнка: Аббяз Дусеев
Рождение ребёнка
1848
Сын: Зайнулла Аббязов
Отец ребёнка: Аббяз Дусеев
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.02.1865