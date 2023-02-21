Мухибзямал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМухибзямал

Мухибзямал

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

02.02.1865

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Садыксафа Аббязова

Отец ребёнка: Аббяз Дусеев

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Марагафа Аббязова

Отец ребёнка: Аббяз Дусеев

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Бибимавтура Аббязова

Отец ребёнка: Аббяз Дусеев

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Бибитагира Аббязова

Отец ребёнка: Аббяз Дусеев

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1848

Сын: Зайнулла Аббязов

Отец ребёнка: Аббяз Дусеев

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
02.02.1865
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close