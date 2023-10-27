Корниенко Зиновия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корниенко Зиновия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

1811

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Корниенко Елена Игнатьевна

Отец ребёнка: Корниенко Игнат Дорофеевич

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Корниенко Ирина Игнатьевна

Отец ребёнка: Корниенко Игнат Дорофеевич

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Корниенко Акилина Игнатьевна

Отец ребёнка: Корниенко Игнат Дорофеевич

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Ходот Агафия Игнатьевна

Отец ребёнка: Корниенко Игнат Дорофеевич

Авдеевка, Чернігівська область
Смерть
1811
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