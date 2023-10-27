Корниенко Зиновия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смерти1811
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Корниенко Елена Игнатьевна
Отец ребёнка: Корниенко Игнат Дорофеевич
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Корниенко Ирина Игнатьевна
Отец ребёнка: Корниенко Игнат Дорофеевич
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Корниенко Акилина Игнатьевна
Отец ребёнка: Корниенко Игнат Дорофеевич
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Ходот Агафия Игнатьевна
Отец ребёнка: Корниенко Игнат Дорофеевич
Авдеевка, Чернігівська область
Смерть
1811