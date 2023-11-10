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Томара Степан Иванович

Место рождения

Переяслав, Київська область

Дата рождения

Около 1671

Дата смерти

1715

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1671

Отец: Томара Иван

Мать: не указана

Переяслав, Київська область
Военная служба
1689
Домантово, Горностайпольская волость, Радомысльский уезд
Род войск: Переяславский полк Запорожского войска Сотник домонтовский
Военная служба
Около 1692
Переяслав, Київська область
Переведён служить в Переяславль, Переяславский полк, Войско Запорожское
Бракосочетание
Около 1693

Жена: Томара Елизавета

Переяслав, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1694

Сын: Томара Василий Степанович

Мать ребёнка: Томара Елизавета

Переяслав, Київська область
Бракосочетание
Около 1698

Жена: Томара Пелагея Яковлевна

Переяслав, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1699

Дочь: Леонтович Феодосия Степановна

Мать ребёнка: Томара Пелагея Яковлевна

Переяслав, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1702

Дочь: Зарудная София Степановна

Мать ребёнка: Томара Пелагея Яковлевна

Переяслав, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1703

Дочь: Маркович Екатерина Степановна

Мать ребёнка: Томара Пелагея Яковлевна

Переяслав, Київська область
Военная служба
С 1706 по 1715
Переяслав, Київська область
Род войск: Переяславский полк Запорожского войска Воинское звание: полковник
Рождение ребёнка
Около 1707

Сын: Томара Степан Степанович

Мать ребёнка: Томара Пелагея Яковлевна

Переяслав, Київська область
Место жительства
20.11.1709
Универсалом Скоропадского дано владение в Нехайках.
Рождение ребёнка
1709

Дочь: Лисаневич Анастасия Степановна

Мать ребёнка: Томара Пелагея Яковлевна

Переяслав, Київська область
Место жительства
Около 1710
Коврай, Черкаська область
Купил земли в Гельмязовской сотне и основал село Коврай.
Место жительства
Неизвестно
Переяслав, Київська область
Смерть
1715
Переяслав, Київська область
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