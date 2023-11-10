Томара Степан Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1671
Дата смерти1715
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1671
Отец: Томара Иван
Мать: не указана
Военная служба
1689
Домантово, Горностайпольская волость, Радомысльский уезд
Род войск: Переяславский полк Запорожского войска Сотник домонтовский
Военная служба
Около 1692
Переведён служить в Переяславль, Переяславский полк, Войско Запорожское
Бракосочетание
Около 1693
Жена: Томара Елизавета
Рождение ребёнка
Около 1694
Сын: Томара Василий Степанович
Мать ребёнка: Томара Елизавета
Бракосочетание
Около 1698
Жена: Томара Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1699
Дочь: Леонтович Феодосия Степановна
Мать ребёнка: Томара Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1702
Дочь: Зарудная София Степановна
Мать ребёнка: Томара Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1703
Дочь: Маркович Екатерина Степановна
Мать ребёнка: Томара Пелагея Яковлевна
Военная служба
С 1706 по 1715
Род войск: Переяславский полк Запорожского войска Воинское звание: полковник
Рождение ребёнка
Около 1707
Мать ребёнка: Томара Пелагея Яковлевна
Место жительства
20.11.1709
Универсалом Скоропадского дано владение в Нехайках.
Рождение ребёнка
1709
Дочь: Лисаневич Анастасия Степановна
Мать ребёнка: Томара Пелагея Яковлевна
Место жительства
Около 1710
Коврай, Черкаська область
Купил земли в Гельмязовской сотне и основал село Коврай.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1715